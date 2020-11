Eleições Municipais 2020: como funciona o segundo turno?

Crédito, TSE Legenda da foto, Em 2020, segundo turno acontece no dia 29 de novembro em 57 cidades

Às vésperas do segundo turno das eleições municipais de 2020, eleitores de mais de 50 municípios brasileiros se preparam para definir no domingo (29/11) quem comandará essas prefeituras pelos próximos quatro anos.

Quais são as regras que determinam como funciona o segundo turno das eleições?

Essa possibilidade só existe para municípios com mais de 200 mil eleitores, conforme prevê a Constituição. E o segundo turno só ocorre quando nenhum dos candidatos dessas cidades consegue, no primeiro turno, mais da metade dos votos válidos (ou seja, dos votos dados exclusivamente aos que disputam o cargo, excluindo brancos e nulos). Aí, disputam o segundo turno os dois candidatos a prefeito mais votados no primeiro turno.

57 municípios terão segundo turno em 2020

Em 2020, prefeitos de 57 cidades brasileiras vão ser escolhidos no segundo turno das eleições municipais — desse total, 18 são capitais. Veja aqui a lista completa dos municípios e candidatos na disputa.

O número corresponde a 60% do total de 95 municípios com mais de 200 mil eleitores onde havia a possibilidade de uma segunda rodada de votação neste ano.

Crédito, TSE Legenda da foto, Datas de votação em novembro foram alteradas pelo Congresso devido à pandemia

A quantidade de cidades com mais de 200 mil eleitores cresceu nas últimas eleições, segundo dados do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). Em 2016, eram 92 e, em 2012, apenas 83 se enquadravam nessa condição.

São Paulo é o Estado com maior número de municípios com mais de 200 mil eleitores (28), seguido por Rio de Janeiro (10) e Minas Gerais (9).

Intervalo mais curto

Em 2020, os brasileiros estão vendo o segundo turno ser realizado no menor espaço de tempo da história, com um intervalo de apenas duas semanas em relação à primeira rodada de votação.

Devido à pandemia de covid-19, o Congresso Nacional aprovou uma alteração no calendário eleitoral, com o primeiro turno no dia 15 de novembro e o segundo turno dia 29 de novembro.

De acordo com a Constituição Federal, o primeiro domingo de outubro é definido como data para o primeiro turno das eleições e o segundo turno é realizado no último domingo do mesmo mês.

O intervalo costuma variar entre três (2012) a quatro semanas (2016).