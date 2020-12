O que é o 'efeito cobra', que mostra que o remédio pode ser pior do que a doença

Já ouviu falar no 'efeito cobra'?

A história tem nos mostrado que muitas vezes nem mesmo as melhores intenções acompanhadas de ideias aparentemente boas são garantia de um final feliz — e que, em muitos casos, a premissa de que "o que vale é a intenção" não é suficiente.

Pense, por exemplo, em uma medida que várias cidades ao redor do mundo têm adotado ao longo dos anos para combater o problema da poluição ambiental.

O caso da Cidade do México talvez seja familiar para você.

No fim da década de 1980, os governantes da metrópole, cuja qualidade do ar era tão preocupante que chegou a ser descrita como "a antessala de uma Hiroshima ecológica", decretaram que todos os dias do inverno — quando a poluição é pior — 20% dos carros não poderiam circular.