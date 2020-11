Vacina contra o coronavírus: qual o nível de vacinação necessário para voltarmos à 'vida normal'

Os anúncios sobre vacinas contra o coronavírus levam a um otimismo, mas acabar com a pandemia e retornar ao que conhecemos como normalidade ainda está longe.

Não basta que as vacinas sejam aprovadas e os países iniciem suas campanhas de vacinação. Para falar de um "novo normal", segundo especialistas, será necessário vacinar uma grande parte da população.

As quatro vacinas mostraram-se eficazes em ensaios clínicos de fase 3, mas os resultados estão pendentes de aprovação.

Considerando isso e os sacrifícios para distribuir doses em massa, quantas pessoas devem ser vacinadas para recuperarmos a vida como era antes do coronavírus?

Imunidade global

São dados semelhantes aos da Associação de Vacinação da Espanha, país que aprovou seu plano de vacinação contra covid-19 em 24 de novembro. Terá início em janeiro de 2021, com vacinas gratuitas e administradas primeiro aos grupos com maior risco de mortalidade e exposição à doença.

A OMS estima que será necessário imunizar 60-70% da população para frear a propagação do vírus

"Com 60-70% de vacinação, começamos a controlar o microrganismo e cortar a transmissão", disse Amós García Rojas, presidente da associação, à BBC Mundo.

Os números também coincidem com os percentuais que a Organização Mundial da Saúde (OMS) estima necessários para alcançar a imunidade de rebanho, ou seja, uma imunidade de coletiva mínima, mas necessária, para deter a doença.

"Dada a alta transmissibilidade do SARS CoV-2, acreditamos que será necessário imunizar entre 60 e 70% da população. Isso é conseguido com a vacinação segura", disse Soumya Swaminathan, cientista-chefe da OMS, em uma conferência.

"Estamos em uma pandemia e não se trata apenas de controlar a doença no Reino Unido, na França ou na Espanha. Devemos combatê-la também na África e na América Latina", diz García Rojas.

Atualmente, vários governos, organizações de saúde, fabricantes, cientistas e filantropos contribuem com o projeto Covax, que visa proporcionar uma distribuição justa e fluida de vacinas e tratamentos em todo o mundo, independentemente dos recursos de cada país.

No entanto, ele diz que a vacina deve ser dada a todos, "independentemente de terem se infectado, assintomáticos ou não".

Dúvidas

As vacinas Moderna e Pfizer / BioNtech, por exemplo, devem ser armazenadas em temperaturas ultra-frias usando tecnologias especiais.

Especialistas afirmam que isso será um desafio, principalmente em países com menos recursos ou em desenvolvimento.

Novo ou velho normal?

"Restaurantes e bares funcionarão com capacidade reduzida e as viagens continuarão limitadas", acrescentou.

"Espero sinceramente que depois do coronavírus a gente mantenha muitos costumes que adquirimos para nos proteger. Espero que a gente continue a lavar as mãos com mais frequência. E também o uso de máscaras — nem sempre, mas sim para mostrar solidariedade e usar na rua quando estamos resfriados", concluiu García Rojas.