5 avanços da Medicina descobertos por acidente

Seria de se imaginar que as grandes descobertas da Medicina são resultado de uma ação deliberada por parte dos cientistas. Mas nem sempre é assim: muitas grandes descobertas decorrem de acidentes, de erros e da sorte.

1. Dose da vacina de Oxford

Se a vacina Oxford-AstraZeneca tivesse sido administrada na dose especificada, sua efetividade para deter a covid-19 teria sido ligeiramente decepcionante: 62% (e digo "ligeiramente decepcionante" com cautela, porque é um bom resultado, mas não tão brilhante se comparado com os 95% das vacinas de Pfizer e Moderna).

No Brasil e na África do Sul, a vacina de Oxford foi administrada na dose inicial correta e com a segunda dose um mês depois.