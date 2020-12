O que é a 'dívida de tempo’ e por que você precisa pagar a si mesmo para sair dela

O autor do livro best-seller Hábitos Atômicos: um método fácil e comprovado de criar bons hábitos e se livrar dos maus coloca as entrevistas na coluna "dívidas de tempo".

E, de acordo com sua filosofia de vida — que o tornou famoso, cativando por exemplo 650 mil assinantes apenas em sua newsletter semanal —, uma tarefa assim o privaria de um dos bens mais valiosos nas nossas vidas.

Basicamente, a dívida de tempo é qualquer coisa que o comprometa a fazer um esforço inevitável no futuro.

Fim do Talvez também te interesse

Se você esquecer de comprar algo no supermercado — item que inclusive poderia estar registrado em uma lista —, é provável que tenha que voltar à loja não muito depois.

São tarefas que "custarão a você mais tempo no futuro" e provavelmente prejudicarão a produtividade e concentração.

"Isso não quer dizer que as dívidas de tempo sejam sempre ruins. Você pode querer servir no grêmio da sua escola ou ser voluntário em uma organização local", explica o guru em seu blog.

O primeiro passo para "multiplicar" o tempo é revisar as tarefas habituais e localizar aquelas que, com as ferramentas certas, poderiam levar a uma economia.