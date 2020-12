'TikTok foi feito para ser viciante': o homem que investigou as entranhas do aplicativo

Eles se misturam com o resto do conteúdo até parecerem invisíveis.

A segunda, diz Matthew Brennan, autor de At t ention Factory ( F ábrica de A tenção , em português) e especialista em tecnologia na China, é um dos algoritmos de recomendação mais sofisticados do mundo.

Eles sabiam como fazer

Os executivos e engenheiros por trás do aplicativo, diz Brennan, sabiam como transformar esse serviço de vídeo curto em uma das redes sociais mais viciantes do mundo.

"O aplicativo está rivalizando com o YouTube e o Instagram, as plataformas para as quais as pessoas vão quando têm tempo livre, para onde vão para se divertir ou em busca de status", diz ele.