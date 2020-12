'Acabamos de nos mudar para uma ilha deserta que nunca havíamos visitado antes'

Crédito, House By the stream blog

Alex Mumford e Buffy Cracknell, um casal de Bristol, no Reino Unido, largou tudo para começar uma nova aventura vivendo e trabalhando em uma pequena comunidade na Ilha de Rum, a 50 quilômetros do continente escocês.

Em agosto, o Isle of Rum Community Trust, uma organização comunitária da ilha, fez uma chamada para aceitar novos residentes. A dupla estava entre as centenas que se inscreveram.

"Nós dois sempre gostamos de estar no meio do nada. Quando fomos para a Nova Zelândia no ano passado, nos demos conta de que era algo que queríamos fazer a longo prazo. Quando isso surgiu, sabíamos que seria algo de que poderíamos gostar", disse Alex ao jornal The Nine, da BBC Scotland.