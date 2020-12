Pornhub: por que a Mastercard estuda encerrar parceria com site pornográfico

A gigante de pagamentos Mastercard está revendo seus negócios com a plataforma de pornografia Pornhub, após denúncia publicada pelo jornal New York Times.

A MindGeek, empresa controladora do Pornhub, negou as alegações do jornalista Nicholas Kristof, vencedor do prêmio Pulitzer, de que ele teria encontrado inúmeros vídeos de abuso sexual infantil, "pornografia de vingança" e estupro.