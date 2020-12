O experimento em que a água é separada em 'dois líquidos'

Diferente dos outros líquidos, ao congelar, a água se expande; quando está quente, congela mais rápido do que quando está fria; e suas moléculas podem subir, contra a gravidade.

Na verdade, para alguns especialistas, o comportamento físico e químico da água é tão estranho que ela chega a se comportar, em determinadas condições, como dois líquidos diferentes — ou o mesmo líquido em dois estados distintos, cada qual com suas particularidades de densidade e estrutura.

Temperatura e pressão

Experimento analisou comportamento de amostra de água ultrapura a uma temperatura de -63 ºC e com pressão até 3.000 vezes superior à atmosférica

Isso, de acordo com o experimento de Nilsson, é o que leva a seu estranho comportamento.

Para demonstrar isso, os pesquisadores estudaram uma amostra de água ultrapura a uma temperatura de -63 ºC e com pressão até 3 mil vezes superior à atmosférica.

Os pesquisadores manipularam as condições de pressão, conduzindo-a a diferentes níveis em questão de nanossegundos, mas sempre evitando que a amostra congelasse.

Divergências entre cientistas

"Pessoalmente, acho difícil visualizar como pode haver dois tipos diferentes de moléculas de água", disse Alan Soper, do Laboratório Rutherford Appleton, no Reino Unido, em uma matéria publicada no site especializado Chemistry World.