Como o Bitcoin atingiu valor recorde em meio à pandemia

No fim deste ano marcado pela pandemia de coronavírus, o Bitcoin atingiu seu recorde histórico ao ultrapassar a marca dos US$ 20 mil (equivalente a mais de R$ 100 mil).

No entanto, a trajetória para os investidores com a criptomoeda tem sido instável - ela passou de US$ 19 mil em novembro, antes de cair drasticamente.

Em 2017, o Bitcoin chegou perto dessa linha dos US$ 20 mil. Mas também atingiu baixas extremas e chegou a cair para menos de US$ 3.300.

'Muito nervoso'

No entanto, o presidente do Banco da Inglaterra, Andrew Bailey, alertou sobre seu uso como meio de pagamento.

"Tenho que ser honesto, é difícil ver que o Bitcoin tem o que tendemos a chamar de valor intrínseco", disse Bailey em outubro. "Pode ter valor extrínseco no sentido em que as pessoas desejam."

Montanha russa

Alguns acreditam que as criptomoedas agora estão sendo vistas como uma diversificação diante da volatilidade do mercado de ações. "Períodos de extrema aversão ao risco forçaram muitos negociantes a diversificar em Bitcoin", disse Edward Moya, da trading Oanda.

No entanto, Shane Oliver, chefe de estratégia de investimento e economista-chefe da AMP Capital, alerta sobre os ricos do Bitcoin.

"Sua enorme volatilidade dificilmente o torna um porto seguro como reserva de valor. Tenho muito mais confiança na nota de US$ 50 em minha carteira, mantendo seu valor ao longo do tempo, do que no Bitcoin, que parece oscilar como um ioiô."