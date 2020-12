Terapeuta financeira dá 5 dicas para gerenciar ansiedade com o dinheiro

Amanda Clayman acumulou US$ 19 mil em dívidas antes de se tornar uma terapeuta financeira

Quando estava em Nova York, Amanda Clayman acumulou tantas dívidas no cartão de crédito que não sabia mais o que fazer.

"A vergonha me fez sentir que minhas conquistas profissionais e pessoais eram uma mentira", diz a profissional americana dedicada à terapia financeira, em entrevista à BBC News Mundo, serviço em espanhol da BBC.

"Não posso", respondeu Clayman. "Não posso voltar lá porque dei a ele um cheque sem fundo." Foi então que ela teve que contar toda a verdade à família. E a verdade é que ele tinha dívidas acumuladas em mais de US$ 19 mil (cerca de R$ 96 mil, em valores atuais).

O pior é que ela não tinha planos para lidar com uma situação fora de controle.

Fim do Talvez também te interesse

Com a ajuda da mãe, fez as contas, esboçou um orçamento mensal e elaborou um plano financeiro, algo que nunca havia feito antes.

"Resisti a fazer um orçamento porque temia que isso me privasse de minha liberdade", diz.

Ela logo percebeu que o planejamento acabou se revelando "libertador" e, aos poucos, foi conseguindo diminuir as despesas, gerar receitas adicionais e acabou pagando as dívidas.

"O corte de cabelo me colocou em um caminho em que me tornei financeiramente sã, empoderada, e encontrei a paixão da minha vida."

O que está por trás da 'ansiedade financeira'?

Hoje, Clayman atende clientes com problemas financeiros, dá consultoria a empresas, ministra cursos e conferências e escreve sobre esses assuntos.

Com essa experiência, tenta aplicar seus conhecimentos para enfrentar questões como a ansiedade financeira, um dos grandes males da atualidade, segundo ela.

É uma bandeira vermelha para reagirmos a um perigo potencial. Porém, o que costuma acontecer é que, quando as pessoas se sentem ansiosas, elas preferem não prestar atenção.

Aqui estão as cinco etapas que Clayman recomenda para gerenciar a ansiedade financeira:

1) Abra a porta para a curiosidade

2) Preste atenção ao seu dinheiro constantemente

Por exemplo, se o aluguel vai aumentar, você terá que alterar algumas coisas no orçamento para fazer os ajustes necessários antes que chegue a hora. A ideia é ter iniciativa em vez de esperar que as coisas aconteçam.

3) Reconheça seus próprios méritos

Acabar com a ansiedade financeira é um processo que não pode ser alcançado da noite para o dia.

4) Deixe espaço para experimentação

Nós, adultos, estamos acostumados a tentar sempre fazer as coisas da "maneira certa", porque senão podemos achar que falhamos.

5) Falta de dinheiro é uma 'boa notícia'

Embora possa parecer absurdo que a falta de dinheiro seja uma "boa notícia", na verdade se trata de mudar de ideia sobre como lidamos com as coisas.

Em vez de pensar "Não consigo lidar com esse problema financeiro", a maneira de lidar com isso é: "Posso ser forte, posso resistir e posso ser criativo para enfrentar os desafios".

Nesse processo, provavelmente descobriremos muitas coisas interessantes sobre nós mesmos e sobre como os assuntos pessoais afetam a maneira como lidamos com o dinheiro.

'Não é uma fórmula mágica'

"A terapia financeira e as atitudes que queremos desenvolver em relação ao dinheiro não funcionam como um passe de mágica", adverte Clayman.

É um processo que começa com a aceitação de que temos um desafio e continua com uma jornada de exploração pessoal para descobrir o que aquele sinal quer nos dizer e desenhar um plano para modificar certos hábitos.

Nesse processo, há muitas perguntas que valem a pena: qual o significado do seu trabalho, quais são suas prioridades, o que afeta seus objetivos, quais relacionamentos influenciam seu bem-estar financeiro, o que você pode mudar ou não.

E se você perder seu emprego?

Nesse caso, diz a terapeuta financeira, é preciso recuar e analisar o cenário com calma.

É conveniente conversar com aqueles com quem temos compromissos financeiros, como ligar para o dono do imóvel em que estamos morando e pedir flexibilidade.