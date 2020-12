2020 em imagens: um olhar a cada mês sobre esse ano extraordinário

Lembra quando o mundo estava cheio de esperança, em 2019, ansioso por uma nova década?

Bem, as coisas não correram como esperado. A pandemia de coronavírus atingiu o mundo todo, causando uma dor imensa.

Mas 2020 também foi um ano de beleza, humor e resiliência humana, como mostram essas fotos feitas em cada mês do ano que passou.

JANEIRO

Um vírus mortal surge na China e pouco se sabe sobre ele. Na ausência de equipamento de proteção adequado, algumas pessoas recorrem a itens do dia-a-dia como alternativa.

FEVEREIRO

A superlua hipnotizou pessoas ao redor do mundo. Um dos maiores destaques astronômicos do ano foi capturado na cidade de Edirne, na Turquia, próximo aos minaretes da Mesquita Selimiye, do século 16.

MARÇO

Por causa das restrições do coronavírus, muitos de nós passamos grande parte de 2020 online — conversando com amigos, trabalhando, fazendo compras e, no caso deste professor de Hong Kong, gravando uma aula para sua turma.

ABRIL

As medidas de distanciamento social estimularam uma criatividade sem limites. Um padre católico romano nos Estados Unidos manteve distância usando uma pistola d'água para abençoar sua congregação com água benta.

MAIO

O assassinato de George Floyd nas mãos da polícia dos Estados Unidos deu início a um movimento global contra o racismo e a brutalidade policial. Este protesto em Sacramento, na Califórnia, foi o primeiro de muitos que se seguiram em todo o país.

JUNHO

Antecipando uma grande abertura após a primeira rodada de lockdown, o Gran Teatre del Liceu de Barcelona se apresentou para um público de mais de duas mil plantas. Eles estavam tentando destacar a importância das artes nestes tempos difíceis.

JULHO

Uma mulher queniana observa um enxame de gafanhotos descer em suas terras. Depois de destruir plantações em todo o Irã, Paquistão e Índia, os insetos se espalharam para a África Oriental.

AGOSTO

Uma das explosões não nucleares mais poderosas da história atingiu o porto de Beirute, no Líbano. Mais de 200 pessoas morreram e milhares ficaram feridas. O pianista Raymond Essayan, retratado aqui, sofreu uma concussão e ficou desabrigado.

SETEMBRO

No Brasil, a floresta amazônica teve seus piores incêndios florestais em uma década, causando alarme entre ambientalistas e grupos de conservação do meio ambiente. Esta onça sobreviveu a um incêndio no Pantanal, mas suas patas foram queimadas.

OUTUBRO

Governos em todo o mundo lutaram para amenizar e endurecer as medidas de bloqueio, à medida que os casos de coronavírus continuavam caindo e aumentando. Muitas empresas dizem que enfrentam um futuro sombrio por causa do coronavírus. Este restaurante na capital italiana, Roma, usava um esqueleto de jantar para simbolizar seu negócio morrendo.

NOVEMBRO

Mitree Chitinunda, da Tailândia, era ultra-monarquista. Mas os protestos sem precedentes deste ano, pedindo reformas democráticas e restrições à monarquia, o fizeram mudar de lado. O cabelo de Mitree agora apresenta a saudação de três dedos, inspirado nos Hunger Games e usado por manifestantes em toda a Tailândia.

DEZEMBRO

O coronavírus pode estar esmagando a Terra, mas a corrida espacial continua. A China se tornou o segundo país da história a fincar sua bandeira na superfície lunar. A missão Chang'e-5 trouxe com sucesso as primeiras amostras de rochas lunares em 44 anos.

