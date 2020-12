O que é o tereré, a bebida paraguaia reconhecida como patrimônio imaterial da humanidade

Muitos no Paraguai bebem tereré.

É uma bebida ancestral que se prepara a partir da mistura de água gelada com ervas medicinais denominadas "pohã ñana" esmagadas em um pilão.

A notícia foi anunciada nesta semana pelo secretário de Cultura do Paraguai, Rubén Capdevilla.

O país sul-americano havia apresentado meses atrás a proposta de que este reconhecimento fosse dado às "Práticas e Saberes Tradicionais do tereré na cultura Pohã Ñana".

Essa bebida ancestral guarani tornou-se assim o primeiro reconhecimento do gênero para o Paraguai.

"Estamos orgulhosos de obter este reconhecimento global pela primeira vez, por uma manifestação cultural nacional que atravessou gerações e continua até hoje", disse Capdevila no Twitter.

Na capital Assunção e em outras cidades do país, é comum ver camelôs esmagando ervas em seus pilões de madeira.

Terere é preparado com água gelada e ervas

Servida em copo com erva-mate, do qual se bebe por meio de um canudo semelhante ao usado no chimarrão, a bebida, feita a partir de ervas às quais a sabedoria popular atribui poderes curativos, tem sido preparada há séculos na esfera cultural guarani.