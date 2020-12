Fumaça de incêndios florestais pode ser nova rota de disseminação de doenças infecciosas

2020 foi o ano em que imagens de incêndios monstruosos destruindo diversas regiões do mundo foram especialmente marcantes — da Austrália à Califórnia, nos EUA, passando pelo Pantanal e pela Amazônia, no Brasil. Além dos inúmeros estragos e consequências já conhecidos, mais uma ameaça paira no ar: a fumaça dos incêndios florestais pode ser uma nova rota de disseminação de doenças infecciosas, diz um novo estudo científico .

No entanto, tem havido uma preocupação crescente de que a fumaça do incêndio também possa transportar micróbios ou fungos infecciosos.

"Esses grupos de organismos vivos não foram encontrados no ar sem fumaça nos mesmos locais antes do incêndio, provando que a combustão e os ventos associados a ela espalham os micróbios em colunas de fumaça."

"Quando as infecções são detectadas nos pacientes, os potenciais agentes causais que são examinados são baseados no que é conhecido como endêmico em uma determinada região", diz Kobziar.

"No entanto, a fumaça confunde as linhas entre as regiões. Pode ser que muitos casos de infecção com agentes indeterminados tenham ocorrido devido ao transporte de micróbios pela fumaça para fora de das áreas onde eles são endêmicos. Pode ser que a fumaça seja o elo que faltava para explicar alguns desses padrões de infecção no espaço e no tempo."