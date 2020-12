TV britânica usa 'deepfake' e cria discurso alternativo de Natal da rainha Elizabeth

Enquanto a rainha aparecerá "em carne e osso" em sua mensagem tradicional na BBC e no canal ITV, uma versão criada digitalmente compartilhará seus "pensamentos" no Channel 4.

As imagens costumam mostrar rostos conhecidos falando coisas que nunca disseram, em vídeos, por meio de uma tecnologia que sincroniza os lábios à mensagem que o autor do deepfake deseja passar.

'Incontáveis ​​imitações'

A mensagem de cinco minutos fará referência a uma série de tópicos polêmicos, incluindo a decisão do duque e da duquesa de Sussex, Harry e Meghan, de deixar o Reino Unido. Também fará alusão à decisão do duque de York, o príncipe Andrew, de renunciar aos deveres reais no início deste ano, após uma entrevista que ele deu à BBC sobre seu relacionamento com o criminoso sexual Jeffrey Epstein.