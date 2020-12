A reprodução deste formato de vídeo não é compatível com seu dispositivo

Coronavírus: brasileiro que descobriu mutação de covid-19 explica nova variante

Tulio de Oliveira, o brasileiro por trás da descoberta de uma nova mutação "mais transmissível" do coronavírus que vem causando preocupação ao redor do mundo, diz à BBC News Brasil que "se o vírus continuar circulando livremente, o risco dele se adaptar melhor aumenta".

Oliveira é diretor do laboratório Krisp, na escola de Medicina Nelson Mandela, na Universidade KwaZulu-Natal, em Durban, na África do Sul, onde vive desde 1997.

Ele chefiou a equipe que descobriu a nova variante do coronavirus no país e compartilhou os dados com a Organização Mundial da Saúde, o que, por sua vez, permitiu ao Reino Unido descobrir a sua própria variante.