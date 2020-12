Papa Francisco pede acesso à vacina contra covid-19 para todos em mensagem de Natal

Por causa da pandemia, mensagem de Natal foi proferida pela primeira vez de dentro do Vaticano e transmitida online

Em seu discurso de Natal, feito pela primeira vez online, o pontífice alertou contra erguer "muros" no que se refere aos tratamentos para a doença.

A pandemia de covid-19 fez com que neste ano a benção natalina Urbi et Orbi ("para a cidade e para o mundo") não fosse proferida da varanda da Basílica de São Pedro para milhares de pessoas, como é tradição. Em vez disso, o Papa falou de um púlpito dentro de um salão no Vaticano.