Morre Manukura, a rara ave kiwi branca que inspirou brinquedos e livro infantil

Manukura nasceu em 2011, com penas brancas — algo raro para a espécie Apteryx , nome científico do kiwi.

Manukura se tornou uma grande atração na internet e no Pukaha Mount Bruce, o centro de vida selvagem da Ilha do Norte da Nova Zelândia. As réplicas de pelúcia do animal eram vendidas em todo o mundo.