Dicas para reduzir riscos de transmitir coronavírus nas festas de fim de ano

Risco zero, só pra quem não for fazer festas neste fim de ano. Mas infectologistas entrevistados pelas repórteres Laís Alegretti e Paula Adamo Idoeta ensinam formas de minimizar o contágio para quem pretende se encontrar com familiares e amigos. Leia a reportagem completa aqui: