Coronavírus: a advertência da OMS de que pandemias ainda piores podem vir no futuro

Mark Ryan, chefe do programa de emergências da OMS, prevê que o coronavírus se tornará 'um vírus endêmico, que continuará a ser uma ameaça, mas uma ameaça de nível muito baixo'

Em sua última entrevista coletiva do ano de 2020, a Organização Mundial da Saúde (OMS) destacou os avanços obtidos no combate ao coronavírus. Mas também emitiu um alerta para a humanidade: esta pandemia, apesar da devastação que causou neste ano, pode não ser a pior que vamos enfrentar, por isso devemos estar preparados.

O médico Mark Ryan, chefe do programa de emergências da OMS, reconheceu que a pandemia de covid-19 "é muito grave, se espalhou com extrema rapidez e afetou todos os cantos do planeta". Mas advertiu que "esta não é necessariamente a maior" que podemos enfrentar.