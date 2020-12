Ano Novo: 5 razões pelas quais 2020 também nos deu motivos para esperança, apesar de tudo

As cenas de cidades vazias e silenciosas, os céus sem aviões, os animais tomando as principais avenidas por falta de trânsito e a falta de papel higiênico nas prateleiras ficarão para sempre na memória.

5 coisas boas que 2020 deixa, segundo Rebecca Goldstein

Foi a ilusão que ignorou as advertências dos cientistas sobre a abertura da economia muito rapidamente; a ilusão que defende a "imunidade de rebanho" como se tivesse poderes de afastar o mal; a ilusão de quem se cansou do coronavírus antes que o coronavírus se cansasse de nós...

Nada disso é uma esperança que fortalece a coragem, mas sim uma tentativa de descartar a realidade. E a realidade no final sempre vence. É isso que faz com que se torne realidade.

BBC Mundo - Há também o lado negativo da ação do homem sobre essa natureza: mudança climática, extinção de espécies, migrações em massa, guerras. São ameaças à humanidade tão prováveis ​​(ou mais) do que o coronavírus era há um ano. Como o que vivemos em 2020 pode nos ajudar a enfrentar as ameaças futuras da natureza e as futuras maneiras como nossa espécie ameaça a si mesma e ao planeta?