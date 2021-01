O intrigante sinal que chegou do sistema estelar mais perto do Sol

Acredita-se que Proxima Centauri b seja um exoplaneta com superfície rochosa e fontes de água líquida

Cientistas investigam uma estranha emissão de ondas que pode ter chegado à Terra a partir de um planeta de fora do Sistema Solar e avaliam se ela poderia ser considerada um indício de vida extraterrestre.

Especialistas dizem que há indícios de que o sinal teria partido de Proxima Centauri b, o exoplaneta que orbita a estrela Proxima Centauri, a mais próxima do Sol, em uma região considerada potencialmente habitável.

A Nasa (agência espacial americana) classifica Proxima Centauri b, descoberto em 2016, como um exoplaneta ligeiramente maior do que a Terra (com massa 27% maior).

As ondas foram detectadas em 2019 por um radiotelescópio gigante instalado na Austrália e, desde então, grupos diferentes de cientistas tentam entender a descoberta.

Fim do Talvez também te interesse

Entre as hipóteses avaliadas está a de que a origem das ondas esteja ligada a alguma forma de vida fora da Terra.

A detecção das ondas

O Observatório Parkes está localizado no Estado de Nova Gales do Sul, na Austrália. É chamado de "O Prato" por conta do radiotelescópio que funciona ali há 50 anos. Foi ele que detectou o sinal estranho.