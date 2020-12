As crianças indígenas tiradas de suas famílias que hoje se unem por reparação histórica

Milhares de crianças indígenas no Canadá foram removidas à força de suas famílias entre as décadas de 1950 e 1980, no que é conhecido como o “roubo dos anos sessenta”. Agora, os sobreviventes estão contando suas histórias e encontrando conforto ao se conectar com outras pessoas.