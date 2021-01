A reprodução deste formato de vídeo não é compatível com seu dispositivo

Diversos países disputam a Antártida, que tem maior reserva de água doce do mundo

Reservas de minerais, peixes e água são os elementos de impulsionam as pretensões de distintos países pelo local.

Desde 1961 ele é administrado por um acordo internacional, o Tratado da Antártida, que foi assinado em 1º de dezembro de 1959 originalmente pelos sete países com reivindicações soberanas mais cinco outros: Bélgica, EUA (onde o acordo foi assinado), Japão, África do Sul e Rússia.

No entanto, o Tratado da Antártida prevê o uso compartilhado e para fins pacíficos no continente. Será que continuará sendo assim após a revisão do documento?