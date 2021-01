Coronavírus: a comovente foto de último encontro de mãe e filha em UTI antes de morte por covid-19

Maria Rico e sua filha Anabel Sharma foram admitidas no hospital Leicester Royal no mesmo dia

Uma mulher que viu sua mãe morrer ao lado dela no hospital depois que ambas pegaram covid-19 pede às pessoas que tomem as precauções necessárias contra a doença.

Maria Rico, de 76 anos, que vivia na Inglaterra, tirou a máscara de oxigênio para falar com as duas filhas uma última vez, mesmo sabendo que isso apressaria sua morte.

'Conforto'

"Passamos cerca de cinco minutos com ela quando ela conseguiu falar, depois ela perdeu a consciência. Ela nos disse que não tinha medo de morrer, que estava pronta. Disse que eu precisava lutar muito porque tinha os filhos em casa."

Maria Rico morava com a filha, genro e três netos

"Nós seguramos a mão dela até o último suspiro", disse. "Tenho algum conforto ao pensar que pudemos estar com ela e sei que também trouxe conforto à minha mãe."

"Gostaria de pedir às pessoas que sigam todas as precauções e pensem nos outros", disse ela.

Sharma e sua mãe foram admitidas no hospital Leicester Royal no mesmo dia de outubro, e Maria Rico faleceu em 1º de novembro.

O funeral foi transmitido ao vivo para Sharma, que ainda estava no hospital.

"Ela estava muito ciente do que estava para acontecer, sabia que não iria se recuperar e estava farta do tratamento", disse Sharma, que continua a fazer tratamento com oxigênio em casa porque seus pulmões foram danificados pelo vírus.