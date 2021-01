O que é o 'Método Pomodoro' de gestão de tempo que conquistou fãs ao redor do mundo por melhorar produtividade

Crédito, Getty Images Legenda da foto, Técnica foi inventada pelo italiano Francesco Cirillo no fim da década de 80

Para quem está trabalhando de casa desde o início da pandemia de covid-19, concentrar-se em tarefas simples pode parecer cada vez mais difícil.

Afinal, são muitas as distrações, que vão desde checar o celular até cuidar dos filhos.

Como resultado, muitos de nós chegamos ao fim do dia com a sensação de que cumprimos pouco de nossas obrigações.

Guardadas as devidas diferenças temporais, era exatamente assim que se sentia o italiano Francesco Cirillo em seus primeiros anos como estudante universitário, na década de 80.

"Depois que a alegria de concluir meus exames do primeiro ano acabava, me encontrava em uma crise existencial, um momento de baixa produtividade e alta confusão. Todos os dias eu ia para a universidade, frequentava aulas, estudava e voltava para casa com o desânimo de que eu realmente não sabia o que eu estava fazendo, que estava perdendo meu tempo", conta ele em seu livro The Pomodoro Technique (A Técnica Pomodoro, em tradução livre para o português).

"As datas dos exames chegavam tão rápido, e parecia que não tinha como me defender do tempo. Um dia, na sala de aula do campus onde eu costumava estudar, observei meus colegas com um olhar crítico e, em seguida, olhei ainda mais criticamente para mim: como me organizava, como interagia com outras pessoas, como estudava. Ficou claro para mim que o grande número de distrações e interrupções e o baixo nível de concentração e motivação estavam na raiz da confusão que eu estava sentindo", acrescenta.

Cirillo então fez uma aposta consigo mesmo, "tão útil quanto humilhante", lembra. "Você pode estudar — realmente estudar — por 10 minutos?"

Ele diz que os resultados não foram sentidos de forma imediata.

"Não ganhei a aposta imediatamente. Na verdade, levou tempo e muito esforço, mas no fim eu consegui. Naquela primeira pequena etapa, encontrei algo intrigante. Com esta nova ferramenta, me dediquei a melhorar meu processo de estudo e posteriormente meu processo de trabalho. Tentei entender e resolver problemas cada vez mais complexos, a ponto de considerar a dinâmica do trabalho em equipe".

Foi assim que nasceu a 'Técnica Pomodoro', um método de gestão de tempo inventado por Cirillo, apelidado assim em alusão ao cronômetro de cozinha em forma de tomate ("pomodoro" em italiano) que ele usava para concluir suas tarefas dentro de um tempo delimitado.

Crédito, Getty Images Legenda da foto, Cirillo aprimorou técnica gradualmente

Gradualmente, Cirillo fez ajustes ao mecanismo.

Como funciona

Em linhas gerais, o método "usa o tempo como aliado" e consiste em dividir nosso dia em blocos de 25 minutos ("pomodoros"), com pequenos intervalos entre eles.

Este é o passo a passo:

1) Escolha a tarefa a ser executada;

2) Ajuste o cronômetro para 25 minutos;

3) Trabalhe na tarefa escolhida até que o alarme toque;

4) Quando o alarme tocar, verifique se completou a tarefa

5) Faça uma pausa curta (5 minutos);

6) Depois de concluir quatro blocos de 25 minutos de trabalho, faça uma pausa mais longa (30 minutos).

Cirillo recomenda concentrar-se ao máximo para realizar a tarefa no tempo determinado bem como anotar as distrações que ocorrerem durante esse período.

Essas interrupções podem ser internas — cometidas por nós mesmos, como sentir fome ou ir ao banheiro — e externas — checar emails ou notificações no celular.

O objetivo da técnica, segundo Cirillo, é evitar a procrastinação e aumentar a produtividade.

Cirillo diz que, ao sabermos o número de tarefas que conseguimos realizar durante o dia e o tempo gasto em cada uma delas, o método nos permite avaliar como podemos organizar melhor o nosso dia.

Por exemplo, se você chega à conclusão de que executa menos tarefas na parte da manhã, talvez valha a pena começar a trabalhar mais tarde, se isso for possível.

Além disso, também nos permite observar as circunstâncias em que estamos interrompendo nosso fluxo de trabalho — e evitá-las.

Cirillo ressalva ser essencial que, mesmo que você não consiga terminar a tarefa em 25 minutos, tire o tempo de descanso — durante esse período, não faça nada que requeira muito esforço mental. Você pode comer ou beber um copo d'água, ou assistir à TV.

Crédito, Francesco Cirillo Legenda da foto, Cirillo tinha problemas de concentração em seus primeiros anos de universidade

Caso contrário, sua mente não não será capaz de absorver o que você aprendeu. E, consequentemente, não poderá dedicar-se 100% ao próximo "pomodoro".

Desde que foi inventado, o método conquistou fãs ao redor do mundo, desde estudantes a empreendedores.

E, com o avanço da tecnologia, inúmeros aplicativos e extensões para navegadores simulam o cronômetro de cozinha em formato de tomate. É possível achá-los após uma busca rápida na internet.