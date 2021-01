O que é o 'friluftsliv', hábito escandinavo que ganhou força durante a pandemia de covid-19

'Friluftsliv' significa 'vida ao ar livre' — e inclui todas as atividades que permitem entrar em contato com a natureza

Prática arraigada

Hoje em dia, suecos, noruegueses e dinamarqueses usam a expressão friluftsliv amplamente para se referir a várias atividades, como correr em um parque ou bosque na hora do almoço, ir de bicicleta para o trabalho, encontrar amigos em uma sauna à beira de um lago (com direito a mergulho) ou simplesmente relaxar em uma cabana na montanha.

De acordo com dados de 2017 do serviço de estatísticas do governo sueco, cerca de um terço da população pratica atividades ao ar livre pelo menos uma vez por semana. E mais da metade tem acesso a uma casa de veraneio no campo ou no litoral.