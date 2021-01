Elon Musk: 6 segredos para o sucesso do homem mais rico do mundo

Elon Musk ultrassou Jeff Bezos, da Amazon, como homem mais rico do mundo

Elon Musk acaba de se tornar a pessoa mais rica do mundo, ultrapassando o fundador da Amazon, Jeff Bezos.

O patrimônio líquido de Musk ultrapassou US$ 185 bilhões (cerca de R$ 1 trilhão) após um aumento no preço das ações de sua empresa de carros elétricos, a Tesla.

Então, qual é o segredo do seu sucesso? Há alguns anos, passei quase uma hora discutindo exatamente isso com ele.

1. Não se trata de dinheiro

Isso é absolutamente central para a forma como Elon Musk lida com seus negócios.

Ele não tem nada contra a busca pela riqueza "se for feita de maneira ética e correta", mas disse que não é isso que o move.

Musk, a inspiração do ator Robert Downey Jr para desempenhar o papel de Tony Stark, da franquia 'Homem de Ferro', detinha talvez US$ 10 bilhões quando conversamos em 2014.

Sua empresa de carros elétricos, a Tesla, teve um desempenho particularmente bom. As ações dispararam no último ano, elevando seu valor de mercado para mais de US$ 700 bilhões.