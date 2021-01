Vacina contra coronavírus: primeiro país ocidental a iniciar imunização, Reino Unido aprova sua 3ª vacina contra covid-19

Uma terceira vacina Covid foi aprovada para uso no Reino Unido.

Cerca de 1,5 milhão de pessoas no Reino Unido receberam pelo menos uma dose da vacina covid até agora.

Isso inclui quase um quarto das pessoas com mais de 80 anos na Inglaterra.

Fim do Talvez também te interesse

As vacinas estão sendo dadas primeiro aos mais vulneráveis, conforme estabelecido em uma lista de nove grupos de alta prioridade, cobrindo cerca de 30 milhões de pessoas no Reino Unido.

O primeiro-ministro disse que o objetivo é vacinar 15 milhões de pessoas no Reino Unido até meados de fevereiro, incluindo residentes e funcionários de lares, funcionários da linha de frente do NHS, todos com mais de 70 anos e aqueles que são clinicamente extremamente vulneráveis.