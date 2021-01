Como a vacinação em massa freou um vírus assassino que ameaçou a Escócia em 1950

Filas fora do Departamento de Saúde Pública em Cochrane Street, em Glasgow, em abril de 1950

Em 2021, haverá uma campanha de vacinação em massa como nenhuma outra realizada no mundo. Hoje se trata de parar o covid-19, mas, em meados do século passado, um programa de vacinação se tornou a arma contra outro vírus mortal.

As clínicas especiais aplicavam 600 injeções por hora, mas as filas não diminuíram.

Enquanto isso, as autoridades de saúde pública tentavam desesperadamente rastrear qualquer um que tivesse entrado em contato com pessoas portadoras de um vírus mortal.

O relato pode parecer familiar, mas fala de Glasgow, na Escócia, no meio de um surto de varíola em 1950.

A varíola já foi erradicada, mas suas erupções características costumavam ser temidas em todo o mundo. Cerca de 300 milhões de pessoas morreram da doença apenas no século 20.

Surtos graves eram raros no período pós-Segunda Guerra, mas isso mudou em março de 1950, quando o marinheiro indiano Mussa Ali chegou a Glasgow.

Entre os mortos estavam um médico, quatro enfermeiras e um funcionário da lavanderia do hospital, todos com algum contato direto com Ali.