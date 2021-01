WhatsApp: Telegram e Signal têm milhões de downloads após novas regras do aplicativo do Facebook

O Signal e o Telegram, principais concorrentes do WhatsApp, defendem ter políticas rígidas de proteção de dados e de segurança em torno da comunicação de seus usuários. As empresas já oferecem há alguns anos serviços gratuitos de mensagens criptografadas.

Enquanto isso, em sua nova política anunciada em 4 de janeiro, o WhatsApp determinou que usuários fora da Europa devem permitir que o aplicativo compartilhe dados com sua controladora, o Facebook. Caso os novos termos não sejam aceitos até 8 de fevereiro, o uso do aplicativo será descontinuado.

Segundo analistas, essa mudança drástica está por trás do êxodo de usuários do Whatsapp nos últimos dias.

Rivais com crescimentos vertiginosos

Em uma série de tuítes, o Signal chegou a indicar que, devido à rápida e crescente demanda, houve inicialmente problemas na criação de grupos no aplicativo e no recebimento de códigos de segurança — depois solucionados.

Vantagens e riscos para o WhatsApp

Dados do WhatsApp não serão divididos apenas com o Facebook, mas também com outras marcas pertencentes à empresa fundada por Mark Zuckerberg, como Instagram e Messenger

"Será difícil para os rivais quebrarem os hábitos do usuário, e (o WhatsApp) continuará a ser uma das plataformas de mensagens mais populares e usadas do mundo", disse ele.

Diante das críticas sobre sua política de dados, o WhatsApp esclareceu que as informações a serem compartilhadas com o Facebook não incluirão mensagens, trocas nos grupos ou registros de chamadas.

Mas o aplicativo vai compartilhar com sua empresa-mãe o número de telefone associado ao nome do usuário, assim como a marca e o modelo de telefone que utiliza.

Além disso, geraram reações a previsão de compartilhamento dos endereços de Protocolo de Internet (IP), com os quais se poderá localizar as conexões de uma pessoa; e também de informações sobre pagamentos feitos através do WhatsApp e sobre o tempo gasto no aplicativo.