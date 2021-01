Bitcoin em alta: britânico pede ajuda para recuperar HD com R$ 1,5 bilhão em moeda virtual jogado fora

Um homem jogou fora um disco rígido (HD) de um laptop com bitcoins que ele acredita que agora valem cerca de 210 milhões de libras (cerca de R$ 1,5 bilhão) e quer uma autorização para que ele possa procurar o aparelho em um aterro sanitário.

James Howells tinha 7,5 mil bitcoins, uma moeda virtual, armazenados no HD que ele jogou fora por engano em 2013.

Ele disse que está disposto a doar 25% do valor dos bitcoins para sua cidade natal, Newport, no sul do País de Gales — cerca de 52,5 milhões de libras (R$ 375 milhões) — se ele encontrar o disco rígido.