Coronavírus: A emocionante despedida de casal com covid em 'último encontro' em hospital

Gerry e Barbara Jarrett foram internados com covid-19 há duas semanas

Um casal de idosos com coronavírus foi ajudado por um hospital a se despedir depois que a condição da mulher piorou.

Gerry e Barbara Jarrett, de Bracknell, no Reino Unido, estavam em alas separadas no Frimley Park Hospital, em Surrey.

A filha deles, Chloe, que postou uma foto do encontro no Twitter, disse que sua mãe "parecia estar no fim de seus dias".