Coronavírus: é possível pegar covid-19 ao ar livre?

Quais são as chances de ser infectado quando você sai para passear com um amigo?

O que torna o ambiente externo mais seguro?

Proximidade

O vírus será transportado em gotículas, a maioria das quais cairá rapidamente no chão, mas pode alcançar seus olhos, nariz ou boca se você estiver a dois metros de distância do infectado.

Companhia prolongada

Ela diz que o contágio dependeria de uma combinação de fatores: alguém precisaria tossir diante do seu rosto e você, inalar as partículas na hora errada.

Realmente ao ar livre?

Eles acreditam que isso pode ter causado infecções, embora em um nível relativamente baixo em comparação com outras formas de propagação do vírus.

Somado a isso, no hemisfério norte é a estação em que o nariz tende a escorrer por causa do frio, e uma reação comum é enxugá-lo com a mão. Isso pode aumentar as chances de contaminação das superfícies.