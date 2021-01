Bolsa de valores: como grupos amadores nas redes sociais estão levando ações de empresas 'fracassadas' a recordes

Russell Hotten

BBC News

Crédito, Getty Images Legenda da foto, Mesmo sofrendo prejuízos monstruosos, a Gamestop viu suas ações darem um salto

A varejista do mercado de videogames GameStop é indiscutivelmente uma espécie de relíquia em um mundo que se move online. Mas o preço de suas ações disparou mais 120% nas negociações de quarta-feira (27/01) em Nova York.

Os analistas culpam os jovens traders com experiência em tecnologia, que estão em uma disputa com fundos de investimento em um conflito de gerações.

E o fenômeno pode estar se espalhando pela Europa, após várias ações terem sofrido flutuações incomuns nas negociações de quarta-feira.

É uma batalha entre os profissionais de Wall Street e investidores que usam plataformas de mídia social como o Reddit, dizem analistas. E, no momento, os novatos têm a vantagem.

"Estamos vendo alguns negócios grandes e engraçados em alguns cantos do mercado", diz o analista Neil Wilson, da Markets.com.

"Vai acabar mal?", pergunta Thomas Hayes, diretor-gerente do fundo Great Hill Capital. "Claro. Só não sabemos quando."

O que está elevando o preço do Gamestop?

Certamente não há nenhuma boa notícia vindo da empresa. A Gamestop, descrita como uma "varejista falida" por um investidor profissional, teve um prejuízo de US$ 795 milhões em 2019, e provavelmente várias centenas mais em 2020.

Mas isso não impediu um exército de traders de mídia social, com acesso a plataformas de negociação gratuitas e de baixo custo, como Robinhood, e que provavelmente têm muito tempo em suas mãos durante o período de isolamento social.

A Gamestop não é a única empresa em vista — Blackberry, AMC e Nokia são outras. Mas a varejista é atualmente o campo de batalha entre os Golias, como fundos e grandes investidores, e os Davi, os investidores online.

A chave para o que está acontecendo é "vender a descoberto", quando, digamos, um fundo toma emprestadas ações de uma empresa de outros investidores na crença de que o preço das ações vai cair.

O fundo vende as ações nos mercados a, por exemplo, US$ 10 cada, espera até que caiam para US$ 5 e as compra de volta. As ações emprestadas são devolvidas ao proprietário original, e o fundo de hedge embolsa um lucro.

Essa é a teoria um tanto simplista, de qualquer maneira.

Perdas de US$ 2 bilhões

Crédito, Getty Images Legenda da foto, Há um conflito geracional em curso no mercado de ações, dizem analistas

A ação da Gamestop é a mais vendida em Wall Street, com cerca de 30% das ações supostamente nas mãos de fundos de hedge.

Mas os investidores de varejo embarcaram em um frenesi de compra de ações e negociações de opções, empurrando para cima o preço e colocando os profissionais em aperto.

Nesse ambiente de negociação sobrecarregado, os grandes investidores de Wall Street correm de volta ao mercado para limitar suas perdas, com a demanda empurrando o preço ainda mais para cima.

Um fundo, o Melvin Capital Management, supostamente teve que ser resgatado com mais de US$ 2 bilhões para cobrir perdas em algumas ações, incluindo as da Gamestop, enquanto outro vendedor a descoberto, o Citron Research, também se retirou da briga.

Para muitos investidores online, não se trata apenas de ganhar dinheiro. Eles farejam sangue.

O analista Neil Wilson diz que, ao ler suas conversas no Reddit, a batalha destes traders com Wall Street é claramente pessoal.

"Entre os muitos aspectos estranhos desta história, o que é tão incomum é a peculiar moralidade vigilante dos operadores que bombeiam as ações. Eles parecem decididos a assumir Wall Street, parecem odiar fundos, e as conversas são recheadas de insultos direcionados aos operadores mais velhos", diz Wilson.

"É uma luta geracional, redistributiva. É sobre roubar dos ricos para dar aos 'pobres'."

Mas muitos grandes investidores estão se recusando a ceder e não vendem suas ações da Gamestop a preços baixíssimos.

Eles acreditam que a disposição dos investidores online vai mudar, e as ações da Gamestop voltarão à realidade.

"Estes não são tempos normais e, embora seja fascinante de assistir, não posso deixar de pensar que é improvável que isso termine bem para alguém", disse o estrategista do Deutsche Bank Jim Reid.

Nesse ínterim, algumas ações europeias parecem ter sido visadas de maneira semelhante por traders.

Entre elas, as da empresa de mídia Pearson, que viu o preço de suas ações subir quase 14% nas negociações de Londres na quarta-feira, e a empresa farmacêutica alemã Evotec, que teve uma alta de 9,6% em Frankfurt.

Lágrimas e dores de cabeça

Em outra reviravolta, essa mobilização sem precedentes foi impulsionado pelo bilionário Elon Musk, que tuitou a palavra "Gamestonk", junto com um link para o fórum de mensagens do Reddit que estava bombeando o estoque.

Por sua vez, o Reddit disse não ter sido contatado pelas autoridades sobre os movimentos do preço das ações.

"As políticas do Reddit em todo o site proíbem a publicação de conteúdo ilegal ou a solicitação ou facilitação de transações ilegais. Vamos revisar e cooperar com as investigações ou ações válidas de aplicação da lei conforme necessário", disse um porta-voz.

A turbulência do mercado chegou até mesmo ao conhecimento do novo presidente americano, Joe Biden, com a Casa Branca dizendo que está "monitorando a situação".

Para os veteranos do mercado de ações, é um exemplo da loucura da negociação especulativa que só pode terminar em lágrimas.

E para os reguladores é uma dor de cabeça, pois são eles que deveriam reprimir a manipulação do mercado.

Jacob Frenkel, ex-advogado da Securities and Exchange Commission (SEC), o principal regulador financeiro dos Estados Unidos, disse: "Essas negociações voláteis alimentadas por opiniões e em que parece haver pouca atividade corporativa para justificar o movimento dos preços é exatamente o que a SEC investiga. "

No entanto, outros especialistas acreditam que a legião de investidores do Reddit representa uma mudança geracional nas atitudes em relação ao dinheiro e ao uso de novas tecnologias.

"Não acho que seja um modismo", disse John Patrick Lee, especialista em investimentos em videogames da VanEck.

"Um trader de varejo não se apoiará em Wall Street para administrar seu dinheiro, e eu definitivamente vejo agora uma relação antagônica entre a velha guarda [Wall Street] e os investidores individuais que estão em ascensão."