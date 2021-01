Hacker 'black hat': a operação que tirou do ar uma dos maiores redes de crackers do mundo

A Europol descreveu a Emotet como um dos principais "abridores" de sistemas informáticos do mundo.

Como funcionava?

A rede esteve por trás do malware de maior sucesso do ano passado, diz especialista

As vítimas recebiam um documento do Word que parecia importante. Quando aberto, ele pedia para "habilitar macros", um recurso aparentemente inocente embutido no editor de textos, mas que, quando habilitado, permitia que invasores acessassem o computador.