Alopecia: o que é e como tratar o problema capilar que passou a ser discutido por conta de Lucas do BBB21

Falhas no cabelo de Lucas Penteado, de 24 anos, chamaram a atenção de muitos telespectadores do BBB 21

Embora, até onde o público saiba até o momento, não haja um diagnóstico, o artista, de 24 anos, tem características no couro cabeludo que podem estar associadas à alopecia, um dos problemas mais relacionados à perda de cabelo ou pelo entre homens e mulheres em qualquer parte do corpo.

Um dos tipos mais comuns de alopecia é a areata, que é uma doença autoimune — quando as células atacam o próprio organismo. Ela atinge aproximadamente 2% da população mundial em diferentes níveis — pode afetar desde pequenas áreas do couro cabeludo ou da barba, por meio de lesões circulares, ou até causar a completa ausência dos fios em todo o corpo.

Já as mulheres — estima-se que 5% tenham alopecia androgenética — sofrem com sintomas, que costumam ser mais discretos, como perda capilar na região central do couro cabeludo. No caso delas, os períodos de queda intensa podem ter relação com irregularidade menstrual, acne ou obesidade.