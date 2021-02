O que faz com que um sotaque ou uma língua soem atraentes?

Outra pesquisa de 2017 da Babbel - o aplicativo para aprender idiomas na internet - entre 15 mil participantes do Brasil, Espanha, Itália, França, Alemanha, Reino Unido, Estados Unidos, Canadá e Austrália, revelou que o som do francês é o mais atraente.

"O fato de uma língua ser 'mais sexy' que a outra ou de gostarmos de ouvir uma língua mais do que outra depende de vários fatores, que mudam e evoluem conforme as pessoas", acrescenta a professora de espanhol da Universidade de York, na Inglaterra.

Prestígio

"A preferência por determinados sotaques nada tem a ver com o fundamento neurológico ou com as propriedades de percepção da fala, mas sim com prestígio e preconceito", diz a linguista Lisa Davidson, diretora do laboratório de fonética e fonologia experimental da Universidade de Nova York, nos Estados Unidos.