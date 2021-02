Nanocamaleão: cientistas descobrem o 'menor réptil da Terra' - e ele já está ameaçado de extinção

O corpo do 'Brookesia nana' mede apenas 13,5 mm

O corpo de um macho da subespécie Brookesia nana mede apenas 13,5 mm. Isso o torna o menor de cerca de 11,5 mil espécies conhecidas de répteis, de acordo com a Coleção de Zoologia do Estado da Baviera, na Alemanha.

Seu comprimento do topo à cauda é de 22 mm. A fêmea é muito maior, com cerca de 29 mm, disse o instituto, acrescentando que outros espécimes ainda não foram localizados, apesar do "grande esforço".