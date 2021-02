O filme de terror indicado ao Globo de Ouro que conta a história real de um genocídio na América Latina

O nome sugere que se trata apenas de um filme de terror, mas A Maldição da Mulher que Chora, longa-metragem da Guatemala que foi indicado ao Globo de Ouro de 2021, é muito mais do que isso.

Os crimes aconteceram entre 1981 e 1983, durante a guerra civil na Guatemala (que durou 36 anos, de 1960 a 1996), quando o governo militar realizou uma série de massacres de camponeses maias, acusados ​​de colaborar com guerrilheiros marxistas financiados pela União Soviética e por Cuba.

Fim do Talvez também te interesse

O ex-chefe de Estado Efraín Ríos Montt (1982-83) foi condenado por esses fatos em 2013, mas sua sentença foi anulada poucos dias depois. Ele morreu cinco anos depois, deixando uma ferida aberta no país.

A Maldição da Mulher que Chora ("La Llorona", no original), que é coproduzida pela Guatemala e pela França, é inspirado nesses eventos.

História do país

Jayro Bustamante e María Mercedes Coroy também trabalharam juntos no filme Ixcanul, premiado durante o Festival de Cinema de Berlim em 2015.

"Além do orgulho de ter um filme guatemalteco indicado, a história que ele conta é muito relevante. Obrigado", escreveu no Twitter a deputada e ex-ministra da Saúde da Guatemala Lucrecia Hernández Mack.

A política foi uma das muitas pessoas que usaram as redes sociais para parabenizar o escritor e diretor do filme, Jayro Bustamante.

O cineasta também recorreu às redes para expressar sua alegria com a indicação ao Globo de Ouro. "Obrigado aos @goldenglobes pela nomeação, por abraçar o nosso cinema e a história recente do nosso país que merece chegar ao público internacional", publicou após o anúncio.

Premiações

Bustamante, 43 anos, natural da comunidade maia de Sololá, no sudoeste da Guatemala, formou-se em Cinema em Paris antes de retornar ao seu país para fundar La Casa de Producción, produtora da maior parte de suas obras.

Antes de A Maldição da Mulher que Chora , que recebeu ótimas críticas e foi eleito o melhor filme estrangeiro pelo prestigioso New York National Board of Review, o diretor já havia sido elogiado por seu filme anterior, Ixcanul , de 2015.

Esse filme, que aborda outro tema delicado — o tráfico de crianças na Guatemala —, tornou-se o primeiro de origem guatemalteca a ser selecionado para concorrer oficialmente no Festival de Cinema de Berlim, onde ganhou o prêmio Alfred Bauer, que distingue filmes que "abrem novas perspectivas na arte cinematográfica."

Além de representar a Guatemala no Globo de Ouro, que será entregue no dia 28 de fevereiro, A Maldição da Mulher que Chora é um dos quatro filmes ibero-americanos que concorrem ao prêmio Goya, da Espanha, no dia 6 de março.