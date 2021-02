A reprodução deste formato de vídeo não é compatível com seu dispositivo

É triste ter de gastar tanta energia reconstruindo a cultura, diz atriz Maria Fernanda Cândido

Uma das atuações mais recentes da atriz Maria Fernanda Cândido, de 46 anos, tem sido bastante elogiada: seu papel no filme italiano "O Traidor", baseado na história real do mafioso Tommaso Buscetta, que entregou os comparsas para a Justiça e se apaixonou por uma brasileira.

O papel de par romântico do mafioso é um dos muitos trabalhos internacionais recentes dela. Nesta entrevista à repórter Leticia Mori, da BBC News Brasil, ela diz que fica triste de ver o "desmantelamento do setor cultural" no Brasil, onde ela continua gravando filmes.