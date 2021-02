Golpe militar em Mianmar: o que ocorre no país onde foi presa a prêmio Nobel da Paz Aung San Suu Kyi e por quê?

Os militares de Mianmar anunciaram na madrugada desta segunda-feira (1º/02) que tomaram o poder no país asiático, depois de prenderem a líder de facto, Aung San Suu Kyi, e outros membros importantes do seu partido, que estava no comando do governo.