Rios de ouro: as imagens da Nasa que revelam o impacto da mineração ilegal na Amazônia

Do espaço, parecem "rios de ouro", serpentinas que correm pela floresta amazônica.

Da Terra, a realidade é mais chocante e preocupante: imagens capturadas pela Nasa revelam a extensão da extração ilegal de ouro nas partes mais remotas do Peru.

A Nasa explicou que as condições climáticas favoreceram a captação das fotos, já que os poços, geralmente escondidos, são iluminados pela luz solar.

As imagens foram consideradas mais uma prova da escala da extração ilegal de ouro na região de Madre de Dios, no sudeste do Peru.