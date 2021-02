Por que nossos olhos estão mais cansados na pandemia (e como podemos protegê-los)

Milhões de pessoas ao redor do mundo estão passando mais tempo do que nunca na frente das telas.

Quem trabalha ou estuda em casa por conta da pandemia de covid-19 fica diante do computador e de outros dispositivos, como o celular, praticamente o dia todo.

Por isso, algumas pessoas estão reclamando de problemas de vista. Coceira, visão embaçada, dores de cabeça e fadiga ocular estão entre as queixas mais comuns.

Mais de um terço (38%) dos que responderam a uma pesquisa realizada pela instituição britânica Fight for Sight afirmaram que sua visão piorou desde o início da pandemia. Outro estudo estima esse percentual em 22%.

Fim do Talvez também te interesse

1. A regra 20-20-20

"Relaxar os músculos que se encontram dentro e ao redor dos olhos é fundamental", diz Daniel Hardiman-McCartney, consultor clínico do College of Optometrists do Reino Unido.