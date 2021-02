Os 10 fatores que definem o ‘salário emocional’

Crédito, Malte Mueller/Getty Images Legenda da foto, A falta de autonomia e flexibilidade no trabalho pode provocar insatisfação

Por que as pessoas trabalham? A resposta mais óbvia, é claro, é pelo dinheiro. Mas, além da remuneração, existem também outros elementos que podem aumentar ou diminuir a satisfação de uma pessoa no trabalho e que fazem parte do seu "salário emocional".

Todas as coisas positivas não financeiras que as pessoas obtêm por fazer seu trabalho são parte desse conceito, que começou a ser estudado há cerca de 10 anos. É claro que essas 'recompensas' que constituem o 'salário emocional' não substituem o salário em dinheiro — devem ser entendidas mais como uma espécie de complemento que pode ou não melhorar sua satisfação com o trabalho.

A mexicana Marisa Elizundia, especialista em recursos humanos, pesquisa o tema há anos na Espanha. Ela diz que espera criar uma nova forma de pensar o trabalho a partir desse conceito.

Elizundia é a criadora do Barômetro do Salário Emocional (ESB, na sigla em inglês), uma ferramenta online baseada em pesquisas internacionais que mede "os benefícios puramente emocionais que os indivíduos obtêm no trabalho".

Para a força de trabalho, os fatores emocionais que condicionam o trabalho são cada vez mais determinantes, principalmente em tempos de pandemia, onde predomina a sensação de "viver para trabalhar".

Analisar o seu salário emocional pode ajudá-lo a avaliar em que medida o seu trabalho realmente o satisfaz e quais elementos você deve observar e, se possível, modificar, para encontrar o equilíbrio.

Crédito, Malte Mueller/Getty Images Legenda da foto, O salário emocional não substitui o salário em dinheiro

O que é o salário emocional?

"O salário econômico é a base, mas tudo o mais tem que ser adicionado a essa equação, todos aqueles elementos que ajudam você a crescer pessoal e profissionalmente. Esse é o salário emocional", diz Elizundia à BBC News Mundo (serviço em espanhol da BBC).

"Nós investimos um terço de nossas vidas no trabalho e não podemos pensar nisso apenas em termos econômicos. Sim, você trabalha por dinheiro, mas se tirar a parte econômica, o que você tira disso? Por que você trabalha?", questiona.

O salário emocional reúne todos os elementos que "vão influenciar suas decisões no trabalho, como você se relaciona e todos os seus comportamentos".

"Não é algo fixo, pode mudar com o tempo, e você é um agente muito importante para administrar ativamente seu salário emocional e reivindicar o que falta, mas os líderes à frente das empresas também têm uma importância brutal", explica Elizundia.

Mas ela alerta que um alto salário emocional não compensa um baixo salário econômico — até porque a remuneração é a melhor forma da empresa mostrar que valoriza o funcionário.

"No final das contas, se as empresas querem reter seus melhores talentos, elas devem dar-lhes uma compensação financeira adequada. O salário emocional é algo que se soma ao salário econômico", diz a especialista.

Algumas empresas aproveitam o 'salário emocional' para atrair talentos ou ganhar a lealdade de seus funcionários. E não há nada mais improdutivo do que um funcionário infeliz.

Outras, por outro lado, consideram isso uma despesa. "E do ponto de vista contábil, é mesmo, pois é preciso investimento para fornecer um bom salário emocional", escreveu Juan Alfonso Toscano Moctezuma, doutor em Ciências da Administração pela Universidade de Ciudad Juárez, no México, em um trabalho acadêmico de 2020.

Alguns exemplos de salário emocional são horários flexíveis, folgas, creches, benefícios sociais, atividades de voluntariado ou espaços de lazer na empresa, explica a IMF Business School, escola de negócios em Madri, na Espanha. Coisas como reconhecimento, treinamento e planos de treinamento também fazem parte do salário emocional.

Crédito, Arquivo pessoal Legenda da foto, Elizundia é especialista em recursos humanos

Os 10 fatores

Em sua pesquisa — realizada em mais de vinte países e em vários tipos de empregos — Elizundia encontrou 10 fatores-chave que servem para medir o salário emocional. Em resumo, explica, eles são:

Autonomia — "É a liberdade que se sente para poder administrar seus próprios projetos", diz Elizundia.

Pertencimento — "O fato de pertencer a um grupo que te valoriza e te reconhece".

Criatividade — "Muitas pessoas acreditam que a criatividade é algo exclusivo dos artistas, mas mesmo as pessoas com trabalhos considerados mais 'sérios' podem colocar sua marca criativa no trabalho", diz Elizundia.

Plano de carreira — "A projeção de carreira no futuro, a perspectiva de médio e longo prazo na sua carreira".

Prazer — "É a parte de curtir, ter momentos agradáveis ​​no trabalho", explica ela. "Não podemos falar de felicidade, porque ela é um conceito muito mais complexo, mas é possível ter momentos de alegria e diversão no trabalho."

Dominar sua função — "A satisfação que você sente com um trabalho bem feito te enche de orgulho. E essa satisfação te faz ficar um pouco melhor a cada dia em sua função, você começa a aprender o que vai dar certo ou errado, começa a se tornar proficiente no que faz."

Inspiração — "Aqueles momentos que você tem graças ao seu trabalho que geram um sentimento de ampliação de possibilidades, que te inspiram, que te dão uma nova perspectiva, uma nova forma de olhar situações e pessoas que talvez você não tivesse antes."

Crescimento pessoal — "É quando, graças ao seu trabalho, você enfrenta desafios que o ajudam a melhorar como pessoa, a obter mais de si mesmo."

Crescimento profissional — "São aqueles momentos que te ajudam a exercitar suas habilidades e seus talentos no caminho para ser um profissional melhor".

Ter um propósito — "É quando você tem a sensação de que seu trabalho contribui para os seus próprios propósitos e os da empresa, que aquilo tem um significado para você", diz Elizundia.

Crédito, Malte Mueller/Getty Images Legenda da foto, A perspectiva de crescimento na carreira faz parte do salário emocional

Qual é o seu salário emocional?

Para responder a essa pergunta, Elizundia propõe dois passos. O primeiro é identificar quais são os fatores do salário emocional que são mais importantes para você e avaliar se eles coincidem com coisas que sua empresa valoriza.

"Temos feito estudos em organizações que têm maior ênfase em dois ou três fatores. Esses fatores se tornam a 'assinatura' emocional da empresa, uma cultura corporativa que de certa forma une as pessoas que ali trabalham", afirma a pesquisadora.

"Pense também em quais aspectos são mais importantes para você. Eles podem mudar com o tempo ao longo de sua carreira profissional."

O segundo exercício consiste em, uma vez identificados os fatores emocionais salariais mais relevantes para você, avaliar como sua empresa os coloca — ou não — em prática.

É, segundo Elizundia, uma medida que vai permitir que você entenda quais são as coisas pelas quais precisa lutar no trabalho. Encontrar essas respostas o ajudará a buscar maior satisfação no trabalho e entender suas motivações para trabalhar — e encontrar caminhos para ampliá-la.