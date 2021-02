A primeira imagem de Marte do robô Perseverance, da Nasa

A primeira imagem de Marte fornecida pelo Perseverance chegou pouco depois do pouso e mostra a sombra de um dos 'braços' do robô

Tem novidade no chão de Marte: o robô Perseverance, da agência espacial Nasa, aterrissou com sucesso na superfície do planeta vermelho nesta quinta-feira (18/02).