As impressionantes fotos coloridas que o Perseverance está enviando de Marte

Estarão incluídos no material vídeos curtos, filmados durante a sequência de entrada, descida e pouso, todos com som.

"Dá para ver os fechos mecânicos que prendem o robô no estágio de descida: três linhas retas que levam ao convés superior. E depois o cordão umbilical que envia todos os sinais elétricos da descida para o computador dentro do robô".

Tudo em ordem

As imagens mais detalhadas da cratera de Jezero chegarão na próxima semana depois que o Perseverance levantar seu mastro de navegação, que carrega as principais câmeras científicas.

"Assim que o mastro for implantado com sucesso, no sábado, vamos obter muitas imagens. Faremos um panorama do convés do robô. E também faremos um panorama completo da paisagem ao redor", disse Pauline Hwang, gerente de missão estratégica de superfície do Perseverance.