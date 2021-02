Como o robô Perseverance envia imagens de Marte (e por que a primeira foi tão ruim)

A Nasa compartilhou duas imagens do local onde o Perseverance aterrissou, na cratera Jazero em Marte: "Olá, mundo. Meu primeiro olhar em minha casa para sempre", disse a agência no Twitter.

Essas imagens foram as primeiras, de baixa resolução, mas logo depois a Nasa divulgou novas fotos, dessa vez, com maior qualidade e coloridas.

Nasa também obteve uma foto do Perseverance enquanto pousava, visto do foguete que auxiliou na descida

Câmeras de condução

As duas primeiras imagens enviadas pelo Perseverance para a Terra foram obtidas pelas chamadas HazCams (do inglês 'Hazard Avoidance Cameras' ou Câmeras de Prevenção de Riscos), seis câmeras instaladas para monitorar o terreno.

"As HazCams detectam perigos no caminho frontal e traseiro do robô, como grandes rochas, valas ou dunas de areia. Os engenheiros também usam as HazCams frontais para ver onde o braço robótico pode se mover para fazer medições, tirar fotos e coletar amostras de rocha e solo", explica a Nasa.