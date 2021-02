'Metade fêmea, metade macho': pássaro raro é fotografado nos EUA

Jamie Hill disse que tirar fotos impressionantes do cardeal-do-norte foi "um encontro único em sua vida"

Um pássaro que parece ser metade fêmea e metade macho foi fotografado na Pensilvânia (EUA) por um observador que saiu correndo com sua câmera quando soube que uma amiga havia avistado o cardeal-do-norte (Cardinalis cardinalis).

Os cardeais-do-norte machos são vermelhos brilhantes, mas as fêmeas têm uma coloração marrom clara, sugerindo que este espécime pode ser uma mistura dos dois sexos.

Uma amiga de Hill lhe contou que tinha avistado um "pássaro incomum" no condado de Warren, no Estado da Pensilvânia (EUA).

"Depois de capturar as imagens, meu coração bateu forte pelas cinco horas seguintes, até que pudesse chegar em casa e processar as imagens para ver o que tinha conseguido", diz.

Aves metade fêmeas e metade machos são um fenômeno muito raro, explica à BBC o professor Brian Peer, da Western Illinois University (EUA), que pesquisou cardeais-do-norte ginandromorfos bilaterais (tipo de ginandromorfismo em que as regiões feminina e masculina ficam divididas na metade do corpo do animal) nos Estados Unidos.