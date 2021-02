'Como Britney Spears, fui sexualizada quando criança': o desabafo de Mara Wilson, atriz-mirim do filme 'Matilda'

Crédito, Getty Images Legenda da foto, Mara Wilson and Britney Spears in 2019

A ex-estrela infantil Mara Wilson escreveu um texto expressando sua solidariedade à cantora Britney Spears, contando como anos atrás o público e a mídia a "sexualizaram" quando criança.

No artigo publicado no jornal americano The New York Times, a atriz de filmes como Uma babá quase perfeita e Matilda diz que, mesmo antes de completar 12 anos, já fora "inserida com Photoshop em pornografia infantil".

Wilson, agora com 33 anos, diz que ela e Spears costumam ser usadas como exemplo da "narrativa" de "caminhos sombrios" tomados por algumas estrelas infantis.

"Nossa cultura constrói essas meninas apenas para destruí-las", escreve ele.

Wilson se aposentou do show business quando entrou na adolescência.

Seu artigo de opinião foi publicado semanas depois do lançamento do documentário Framing Britney Spears, que explora o efeito devastador da fama na vida da cantora americana e as polêmicas envolvendo o controle de sua carreira por parte de seu pai.

Crédito, Getty Images Legenda da foto, "Meu assédio sexual sempre aconteceu pelas mãos da mídia e do público", escreveu Wilson

'Me senti envergonhada'

De acordo com Wilson, ela optou por não seguir o caminho das atrizes adolescentes que apareciam nas capas de revistas masculinas ou em vídeos musicais provocantes.

"De qualquer forma, eu já tinha sido sexualizada e odiava isso", diz ela.

Ela explica que em seus filmes, quando criança, "ela nunca aparecia em nada além de um vestido de verão na altura dos joelhos".

"Isso era tudo intencional — meus pais pensaram que eu estaria mais segura assim. Mas não funcionou. As pessoas me perguntavam 'Você tem namorado?' em entrevistas desde os 6 anos. Os repórteres me perguntavam quem eu considerava o ator mais sexy ou sobre a prisão de Hugh Grant por contratar uma prostituta."

"Era lindo quando crianças de 10 anos me enviavam cartas dizendo que estavam apaixonadas por mim. Mas não quando homens de 50 anos faziam isso. Mesmo antes dos 12 anos, havia fotos minhas em sites de fetiche por pés. Eu fui inserida com Photoshop em pornografia infantil. Todas essas vezes, eu me senti envergonhada", escreve a ex-estrela infantil.

"Hollywood decidiu agora abordar o assédio que existe na indústria, mas nunca fui assediada sexualmente em um set de filmagem. Meu assédio sexual sempre aconteceu nas mãos da mídia e do público."

"Muitos momentos da vida de Spears me são familiares", escreve Wilson. "Nós duas tínhamos bonecas feitas com nossas imagens, tínhamos amigos íntimos e namorados que compartilhavam nossos segredos e homens adultos que comentavam sobre nossos corpos."

O documentário Framing Britney Spears tem causado uma onda de críticas sobre o tratamento que a cantora recebeu ao longo de sua carreira e fez com que seu ex-namorado Justin Timberlake e alguns meios de comunicação se desculpassem.